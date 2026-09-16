В псковском УФССП изменились реквизиты казначейских счетов
Изменились реквизиты казначейских счетов подразделений УФССП России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
С 5 сентября изменились расчётный и корреспондентский счёт, БИК и наименование банка.
Эти изменения необходимо учитывать при перечислении денежных средств на счета подразделений регионального УФССП России.
Актуальные реквизиты опубликованы на официальном сайте управления в разделе «Обращения» → «Информация для сведения граждан» → «Информация для граждан и организаций».
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