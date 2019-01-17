Баню тушили пожарные на Северном переулке в Великих Луках

21:52, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, в 17:39 поступило сообщение о возгорании в бане на переулке Северном в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.