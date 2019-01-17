Несколько тысяч сотрудников намерен сократить Пенсионный фонд России

20:33, 17 января 2019, ПАИ

В 2019 году Пенсионный фонд России сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг, пишет РБК со ссылкой на заявления председателя ПФР Антона Дроздова.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», – приводит его слова издание. Антон Дроздов добавил, что точное количество сотрудников ПФР, которых сократят, составит несколько тысяч, но пока не определено точное количество.

Отмечается, что ПФР в настоящее время завершает работу над «дорожной картой» по оптимизации, которая, по словам Антона Дроздова, будет утверждена в течение ближайшего месяца.

«Сейчас у нас утвержден план, согласно которому мы изучаем возможность использования инфраструктуры Фонда социального страхования, для того чтобы гражданин в отделении Фонда соцстраха мог получить услугу Пенсионного фонда, и наоборот», – отметил он. По его словам, это даст гражданам возможность в шаговой доступности получить услуги фонда.

«А нам за счет централизации обработки информации – сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации», – добавил Антон Дроздов.