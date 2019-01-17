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Общество

С 31 марта авиакомпания «Победа» отменит международные рейсы из Санкт-Петербурга

С 31 марта лоукостер «Победа» остановит международную программу полетов из Санкт-Петербурга. Как пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию, это связано с систематическими задержками рейсов службами аэропорта Пулково.

«Принято решение в интересах клиентов выполнить все международные рейсы из Пулково до конца зимнего расписания. С 31 марта международная программа полетов из Санкт-Петербурга остановится, продажи на рейсы летнего расписания не открывались. Отмена программы полетов связана с систематическими задержками рейсов в Пулково службами аэропорта», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что при этом в зимнем расписании с 17 марта отменяется лишь рейс Санкт-Петербург - Лондон, на маршруте которого было выкуплено минимальное количество билетов, что не отразится на клиентах.

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