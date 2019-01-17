Термический цех загорелся на улице Инженерной в Пскове

22:51, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, в 21:02 поступило сообщение о возгорании в термическом цеху на улице Инженерной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.