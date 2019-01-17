На жителя Красногородска завели уголовное дело за езду в нетрезвом виде

09:52, 18 января 2019, ПАИ

Прокуратура Красногородского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении

жителя района, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В апреле 2018 года житель Красногородска привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за что получил штраф с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев, однако, не сделав должных выводов, находясь в состоянии опьянения он снова решил съездить в магазин за продуктами.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

