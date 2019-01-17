0
18:15
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
20:28
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
00:25
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
22:16
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
21:30
32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф
19:30
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
22:29
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Еще новости
Происшествия

На жителя Красногородска завели уголовное дело за езду в нетрезвом виде

Прокуратура Красногородского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении
жителя района, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В апреле 2018 года житель Красногородска привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за что получил штраф с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев, однако, не сделав должных выводов, находясь в состоянии опьянения он снова решил съездить в магазин за продуктами.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
17 января 2019
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
16 января 2019
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
16 января 2019
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении 2
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
15 января 2019
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО) 3
32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф
15 января 2019
32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф 2
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
15 января 2019
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
14 января 2019
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области
14 января 2019
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области 1

Идет загрузка...