Мужчина на кухне – 3.0. № 3: Баклажаны по-марсельски и салат «Солнечный Прованс» от Константина Абабкова (ВИДЕО)

11:24, 22 января 2019, ПАИ

Новым героем проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» стал художественный руководитель общепризнанного в России и за рубежом самобытного ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», виртуоз-балалаечник Константин Абабков. Из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он мастерски приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» средиземноморские блюда, напоминающие в студёную зимнюю пору о теплом лете. Попутно Константин рассказал о своем пути в музыкальной профессии, питании во время гастролей и знакомстве с Ганзой.

Добрый день! Сегодня мы будем готовить два блюда средиземноморской кухни. Это французско-итальянский салат, который мы свяжем с Провансом и летом – «Солнечный Прованс». Я в нем хочу использовать много зелени, авокадо, томаты черри. Создадим летнее настроение зимой!

И хочу порадовать вас приготовлением блюда, с которым познакомился в Марселе. Это баклажаны по-марсельски, запечённые с ветчиной и сыром.

Не часто мне приходится готовить баклажаны, но после новогодних праздников и большого количества вкусной и не всегда полезной еды, сегодня у нас будут здоровые блюда. Надеюсь, что и вкусные: нужно стремиться готовить вкусно!

О ситуации на домашней кухне и поварской специальности

Дома главенствующее место у плиты занимает жена. Но мы, на самом деле, занятые люди, и готовим практически исключительно по выходным.

Кстати, мне довелось учиться в псковском училище вместе с тремя одноклассниками на повара-кондитера. Никто из нас поваром не стал, но для себя открыли новые технологии, и это интересно.

О питании во время гастролей и выдающихся поварах ансамбля «Сказ»

Во время гастролей всегда берем с собой продукты. Вечером, после большого концертного дня мы приезжаем в гостевой дом, где остановились и, конечно же, готовим что-то общее, совместное.

Например, когда ездили в Норвегию, в Таллине по пути купили много продуктов, включая тушенку и макароны, потому что знали – у «викингов» всё очень дорого. Поэтому в Норвегии спокойно обошлись теми продуктами, которые привезли с собой и голодными не были.

В ансамбле есть люди, которые хорошо готовят. Например, Ксения Волкова всегда делает очень вкусные блюда.

Каждый день была смена и ребята готовили блюда на свой выбор. Плов с тушенкой во время гастролей, почему нет? Устаешь, когда даешь по 4-5 концертов в день, и хочется, приехав в гостевой домик, отдохнуть, сходить в душ. И вкусно поесть нам никто не запрещает.

А в той же Германии, например, невозможно пройти мимо мест с популярными баварскими сосисками. Конечно, мы себе позволяем их попробовать. Если дали хороший концерт, чувствуем это, можем позволить себе немножко погулять и отдохнуть после выступления.

О зарубежной кулинарии

Когда я приехал работать в Южную Корею, знать не знал о кухне этой страны. Это сейчас могу сказать, что она довольно острая, потому что корейцы используют очень много красного перца. Поначалу было не понятно, что тебе принесли: курицу или рыбу. Казалось, что такую острую еду я есть не смогу. Но спустя некоторое время и там нашел интересные и любимые блюда.

В Провансе готовят много и активно. Там вообще любят поесть. Если с французами садишься поужинать, то это на три часа исключительно под сухое вино.

Недавно был в Тунисе, и там хорошо тем, что это бывшая французская колония. Кухня там на соответствующем уровне, что мне понравилось.

Зарубежные коллеги русскую кухню воспринимают сложно. В той же Восточной Европе нет такого понятия, как суп. У них там какой-то гуляш в хлебе, для них это суп.

О действии музыки на людей

Гастрольная жизнь – очень активная. Это общение с людьми, которые приходят тебя слушать. Людьми других национальностей, другого языка. И когда общаешься посредством музыки, песни и танца, начинаешь друг друга довольно-таки хорошо понимать.

Люди на наших концертах стоят с широко открытыми ртами. Такое, например, я наблюдал в норвежском городе Берген. Мне даже было интересно, от удивления ли, или еще от чего? Но концерты прошли здорово.

Европейцы мало знают, что такое балалайка и русские народные инструменты. Они в этом особо ничего не понимают. Но понимают, когда музыка сделана и исполнена качественно, на уровне. И это во всём мире так. В Южной Корее то же самое. Они знать не знают, на чем ты играешь, но если это сделано профессионально, то это в любой стране хорошо проходит.

О пути в музыку

Почему мой выбор остановился на балалайке? С одной стороны – это было спонтанно, а с другой – закономерно. Во втором классе пришли учителя из музыкальной школы набирать детей для обучения игре на народных инструментах. Так как я из творческой семьи – папа пел в русском народном хоре, а мама танцевала – то получилось так, что заинтересовался, и пошел в музыкальную школу сам.

Хотелось гулять с друзьями, играть в футбол и хоккей, но приходилось брать балалайку и отдавать свободное время музыке и музыкальной школе. Пришлось уйти из «художки». Было невозможно заниматься и там, и там.

В 1986 году, когда учился в 6 классе, руководитель «Сказа» Виталий Григорьевич Румянцев, который был дружен с моими родителями, предложил им, чтобы я пришел в ансамбль. В сентябре того года передо мной открыла двери репетиционная ансамбля, и я попал совсем в другой мир.

Вот уже 12-й год я руководитель «Сказа». Живу и работаю в такой разноплановой семье. «Сказ» для нас, всё-таки, семья.

Очень приятно, что осенью 2018 года министр культуры подписал указ, согласно которому ансамбль «Сказ» стал заслуженным коллективом народного творчества России. Это было приятно для нас. Коллектив за 41 год своего существования дал более 3500 концертов. И мы не собираемся на этом останавливаться.

О знакомстве с Ганзейским союзом

В 1988 году я первый раз поехал с ансамблем «Сказ» на Ганзейские дни в Кёльн. В те годы я еще был учеником советской школы, для меня это вообще была первая поездка за границу. Мы тогда мало еще понимали, что такое Ганза, и что это за союз. Но нам было приятно представлять свой город и свою страну на международной арене.

По прошествии 30 лет мы вновь с гастролями посетил этот замечательный город. Сейчас много молодежи в ансамбле, они люди другого поколения, но им тоже было приятно побывать вместе с нами в городе, о котором мы так много говорим.

О подготовке к Ганзе-2019

Мы Ганзу ждем, и очень рады, что она будет проходить в Пскове. Ансамбль «Сказ» к этому событию готовится очень активно. Надеюсь, что у нас будет своя площадка, на мы представим свой проект «В гостях у «Сказа». Ждем и зарубежных, и российских музыкантов, в том числе из Москвы. И очень хочу, чтобы приехали выступать на нашей сцене ансамбли из Псковской области

У нас уже готова, в принципе, живая и эмоциональная программа. И ждем не дождемся, чтобы ее уже показать. Обязательно будут новые песни. Сейчас моя дочь начала выступать в ансамбле. Ей 10 лет, а она во взрослом коллективе поет довольно-таки интересные песни. Как раз готовим ей репертуар, чтобы порадовать псковичей и гостей города.

Мы лично к Ганзе готовы. Хочется, чтобы Ганзейские дни прошли на высоком уровне. И хочется, чтобы Псков получил от Ганзейского форума импульс для движения вперед. Ведь приедет большое количество людей, и они разнесут информацию о Пскове по своим городам.

Баклажаны по-марсельски

Ингредиенты:

- баклажаны;

- ветчина;

- пармезан;

- прованские травы;

- сушеный базилик;

- оливковое масло;

- соль.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова































Салат «Солнечный Прованс»

Ингредиенты:

- помидоры черри;

- черные оливки;

- базилик;

- рукола;

- огурец;

- авокадо;

- моцарелла;

- оливковое масло;

- бальзамический уксус.

- соль.

Баклажаны по-марсельски: рецепт

Первым делом, подготавливаем духовку – разогреваем ее до 180 градусов.

Далее режем баклажан на полоски толщиной примерно 1 сантиметр.

Нарезаем ветчину также полосками, чтобы она соразмерно ложилась на баклажаны. Главное, не жалеть ветчины. Если ее будет много, значит, будет вкусно!

Наливаем оливковое масло в емкость для запекания. Распределяем баклажаны и ветчину в емкость.

Смотрите, как красиво получается.

Посыпаем сушеным базиликом ветчину.

Также у меня еще с собой смесь прованских трав, без которых кухня юга Франции точно не обходится. Прованские травы, которые продаются у нас, немножко не те.

Высыпаем на ветчину и измельчаем эти травки, которые дают нам «вкус Прованса».

Режем пармезан.

Выкладываем сыр в емкость. Он должен закрывать баклажаны. Побывав несколько раз во Франции, я влюбился в их сыры. Они все разные и вкусные, но есть особенно любимые: например, сыр комте, который делают на востоке страны.

У нас тут есть настоящая гималайская соль, воспользуемся ею.

Натираем вторые половинки баклажанов солью.

Накладываем их сверху на сыр.

Польем их еще маслом сверху. Пусть поджарятся, дадут корочку.

Засекаем 30 минут.

Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов. На мой взгляд, это классическая температура для приготовления овощей.

Блюдо готово!

Приятного аппетита!

Салат «Солнечный Прованс»: рецепт

А теперь переходим к приготовлению блюда, без которого средиземноморская кухня не может вообще существовать – это, конечно же, салат.

Начнем с огурца, нарежем его. Как вы знаете, в южных странах салаты едят очень много. А салаты в понимании тех же французов, греков и прочих южных народов – это готовые ингредиенты, разложенные по разным тарелкам: человек просто набирает себе всё, что ему надо.

Греки, кстати, очень много используют белого лука, французы – много базилика, руколы.

Очищаем авокадо от кожуры, вынимаем косточку.

Режем его. Авокадо сам по себе имеет мало вкуса. Но для меня он интересен своей полезностью. И когда его добавляешь в какое-нибудь блюдо, он принимает его вкус.

Томаты черри разрезаем пополам.

Рвем листья салата руками на большие части. Его нельзя резать. Говорят, что если прикасаешься ножом к такому салату, то сразу меняется вкус.

Нарезаем базилик.

Солим. Оливки разрежем напополам.

Настало время для ингредиента, принесенного из дома – это бальзамический уксус, который придает кислинку, французский вкус.

Смешаем его с оливковым маслом – сделаем заправку для салата.

Добавим моцареллу.

Получилось весьма красиво и вкусно!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.