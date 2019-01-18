Матч-ТВ покажет бой псковского боксёра Артура Акавова за титул чемпиона мира

10:52, 18 января 2019, ПАИ

Телеканал Матч-ТВ покажет бой боксёра из Пскова Артура Акавова за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обладателя пояса Деметриуса Андраде. Трансляция вечера бокса, который состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден», начнётся в 5:00 19 января по московскому времени.

Как рассказал Артур Акавов в своем Instagram, накануне боя спортсмены прошли процедуру взвешивания и приняли участие в пресс-конференции. Выступая на ней, псковский боксёр отметил, что ему нравится Нью-Йорк и выразил благодарность своей команде за возможность провести бой: Алексу Аверину, Алексу Вайсфельду и тренеру Владимиру Видову.

Кроме того, российский боксер поблагодарил соперника – действующего чемпиона за возможность встретиться с ним на ринге. «Спасибо Деметриусу за этот шанс. Я уважаю его, как чемпиона, но я пришел сюда только за победой. Это моя мечта и моя цель», - заявил Артур Акавов.

Напомним, для Деметриуса Андраде это будет первая защита титула, а Артур Акавов уже претендовал на этот пояс.

20 октября Андраде должен был драться за титул с Билли Джо Сондерсом, но британец провалил допинговое тестирование и лишился ремня Всемирной боксерской организации. В итоге, пояс WBO стал вакантным и был разыгран между Андраде и намибийцем Уолтером Каутондоквой.

Артур Акавов на данный момент занимает восьмую строчку рейтинга WBO. После поражения единогласным решением судей от Билли Джо Сондерса в декабре 2016 года пскович провел три победных боя, двоих соперников Артур Акавов одолел по очкам.