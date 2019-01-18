Ушёл из жизни первый заведующий кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного образования ПсковГУ

10:02, 18 января 2019, ПАИ

17 января ушел из жизни первый заведующий кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного образования ПсковГУ Вячеслав Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье и коллегам Вячеслава Викторовича Котова. Вячеслав Викторович внёс неоценимый вклад в развитие педагогического образования в Пскове. Порядочный и отзывчивый человек, добрый и справедливый преподаватель и талантливый писатель и краевед, Вячеслав Викторович навсегда останется в сердцах коллег, студентов и земляков. Светлая память», - говорится в соболезнованиях врио ректора Псковского государственного университета Марины Махотаевой.

Вячеслав Котов - кандидат педагогических наук, доцент; первый заведующий кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного образования (педагогики начального образования, 1986-1987 годы); проректор по учебной работе Псковского государственного педагогического института (1987-1993 годы и 1995-1996 годы); почетный доцент Псковского государственного педагогического университета имени С. М. Кирова, почетный гражданин города Холм Новгородской области; автор монографии «Холм на Ловати и его земля» (Псков: ПГПИ, 2000 - 354 с.); известный псковский краевед. В течение 16 лет (1985-2001 годы) Вячеслав Котов преподавал педагогику на факультете начальных классов (факультете начального образования).

Отпевание состоится 19 января в 12:45 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу (улица Карла Маркса, 36).