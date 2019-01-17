Жилой дом сгорел в невельской деревне Крупевицы

11:04, 18 января 2019, ПАИ

Жилой дом сгорел в деревне Крупевицы Невельского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 18 января в 00:25.

К месту происшествия были направлены 6 пожарных на двух единицах техники. В ходе тушения они спасли три хозпостройки. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Также 17 января в 21:02 в цеху по термической обработке деталей на улице Инженерной в Пскове произошло возгорание горючих отходов в вентиляционной шахте на площади 1,5 квадратных метра. Возгорание ликвидировано первичными средствами пожаротушения.