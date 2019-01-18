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Общество

«18 «горячих линий» запланировала на 2019 год псковская Кадастровая палата

В 2019 году в Кадастровой палате по Псковской области состоятся 18 «горячих линий» для граждан и кадастровых инженеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

В феврале специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы граждан о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, в марте – о постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства, в апреле – об определении кадастровой стоимости, в мае – о предоставлении сведений из ЕГРН, в июне – об установлении границ населенных пунктов, в июле – о приеме-выдаче документов на услуги Росреестра, в августе – о предоставлении консультаций по платным услугам палаты, в сентябре – о предоставлении услуг удостоверяющего центра, в октябре – об определении кадастровой стоимости, а в ноябре – о нормализации баз данных.

«Горячие линии» с кадастровыми инженерами пройдут 24 января, 27 февраля, 25 апреля, 27 июня, 18 июля, 25 сентября, 24 октября и 17 декабря. В ходе них будут даны ответы на вопросы, возникающие в профессиональной деятельности кадастровых инженеров.

Кроме этого на 2019 год запланированы Дни открытых дверей: 14 марта, 15 мая, 7 августа и 7 ноября. Также пройдет ряд платных лекций.

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