0
14:12
Определены границы исторического поселения «Город Остров»
19:54
Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января
19:23
Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»
17:29
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17:00
Концерт «Старые Новые Песни» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:43
Кинопремьеры недели: долгожданный проект Шьямалана, «Астерикс» и «Две королевы»
13:51
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
Еще новости
Культура

Творческий вечер псковского пианиста Бориса Шелкова пройдёт в колледже искусств 31 января

Творческий вечер «Вся жизнь-игра» псковского пианиста, педагога Бориса Шелкова состоится 31 января в 17:00 в концертном зале музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2). Как сообщили Псковском агентству информации в колледже, вечер приурочен к 80-летию, которое Борис Шелков отметит 22 января.

В программе вечера примут участие два концертных коллектива: оркестр русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств под руководством Василия Андреева и духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» под руководством заслуженного работника культуры Александра Роора.

На юбилейный концерт Бориса Шелкова приедут молодые вокалисты: выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и вокальной студии «Признание» псковского Дома офицеров. В вечере также примут участие Виталий Цёмка (флейта), Аркадий Галковский (саксофон), Маргарита Тепонайнен (домра), заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Карелии, композитор Николай Мишуков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Определены границы исторического поселения «Город Остров»
18 января 2019
Определены границы исторического поселения «Город Остров»
Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января
17 января 2019
Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января
Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»
17 января 2019
Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17 января 2019
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
Концерт «Старые Новые Песни» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 января 2019
Концерт «Старые Новые Песни» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
16 января 2019
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля 4
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
15 января 2019
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января

Идет загрузка...