Творческий вечер псковского пианиста Бориса Шелкова пройдёт в колледже искусств 31 января

12:02, 18 января 2019, ПАИ

Творческий вечер «Вся жизнь-игра» псковского пианиста, педагога Бориса Шелкова состоится 31 января в 17:00 в концертном зале музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2). Как сообщили Псковском агентству информации в колледже, вечер приурочен к 80-летию, которое Борис Шелков отметит 22 января.

В программе вечера примут участие два концертных коллектива: оркестр русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств под руководством Василия Андреева и духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» под руководством заслуженного работника культуры Александра Роора.

На юбилейный концерт Бориса Шелкова приедут молодые вокалисты: выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и вокальной студии «Признание» псковского Дома офицеров. В вечере также примут участие Виталий Цёмка (флейта), Аркадий Галковский (саксофон), Маргарита Тепонайнен (домра), заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Карелии, композитор Николай Мишуков.