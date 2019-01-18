30 тысяч рублей перевела великолучанка мошеннику за «разблокировку» карты

11:42, 18 января 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница стала жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

17 января женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником банка. Он пояснил, что с банковской карты горожанки, якобы, пытались снять деньги и для устранения возникшей проблемы требуется уточнить реквизиты. В результате, с карты женщины сняли около 30 тысяч рублей. По данному факту полиция проводит проверку.

Кроме того, 15 января в полицию обратилась другая местная жительница, с карты которой сняли 24 тыс. рублей. Сейчас стражи порядка разбираются с обстоятельствами произошедшего. По мнению полиции, мошенники могли использовать вредоносное ПО.