До -9 опустится температура в Псковской области ночью 19 января

17:25, 18 января 2019, ПАИ

19 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -4 до -9 градусов, днём — от -1 до -6.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.