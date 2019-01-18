Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется

17:18, 18 января 2019, ПАИ

«Благодаря таким мероприятиям город оживляется», – отозвалась о премии «Народное признание» в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации дизайнер-модельер Светлана Шумейко. Она рассказала, что привыкла к соревновательной деятельности и для нее интересно, чтобы «какая-то встряска была», а также оценила поддержку и признание своих клиентов, поклонников и моделей.

«Не рвалась к победам, но уже приятно, что благодаря своим людям перешла во второй тур. Это бальзам на душу и сердце», – добавила она. Напомним, дизайнер-модельер Светлана Шумейко вошла в число финалистов премии в номинации «Призвание».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».