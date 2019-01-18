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Культура

Новый выпуск альманаха «SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS» презентует его редактор в Пскове

18 января в 17:00 в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва пройдёт презентация альманаха «SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS: Полёт, душа, воображение, мысль» № 53 (Рига, 2018). Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, представит альманах его главный редактор Сергей Мазур.

В выпуск вошли статьи и публикации российских авторов из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы, а также латышских из Риги и Юрмалы. Рассматриваются вопросы, связанные с музыкальным искусством, историей, философией, религией, культурологией, например, касающиеся евразийства как философско-идейного течения 20-30 годов XX века, мотива пересечения границы в прозе первой волны русской миграции, музыкальных стилей. В альманах вошли интервью с главным дирижёром симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николаем Хондзинским и органистской и композитором Ильзе Рейне.

Альманах предназначен для всех интересующихся социокультурной проблематикой современности.

Сергей Мазур родился в 1966 году в Саранске. С 1969 года проживал в Риге (Латвия), с 1987 по 1992 год учился в Даугавпилсском педагогическом институте по специальности преподаватель истории. С 1987 по 2012 год работал преподавателем истории в средней школе. В 1999 году учредил Гуманитарный семинар «SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS» с целью развития русской культуры в Латвии. С 1999 по 2012 год организовал и провел множество гуманитарных семинаров. Биограф историка русской культуры в Латвии, фольклориста Бориса Ифантьева, исследователь наследия архиепископа Иоанна (Поммера), историк русской культуры в Латвии, публицист. С 2004 года издает альманах «SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS».

В настоящее время Сергей Мазур работает старшим преподавателем на кафедре теологии Псковского государственного университета, учителем истории средней общеобразовательной школе им. Л. И. Малякова.

Справки по телефону: 66-43-24.

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