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Культура

Вечером остров Дятлинка в Великих Луках станет концертным залом для фестиваля «Музыка на воде»

Вечером, в 20:30, в Великих Луках начнётся фестиваль «Музыка на воде». Фестиваль впервые пройдёт на новой для проекта площадке – на острове Дятлинка посреди реки Ловати.

Фото: ПАИ

Сцену разместили на небольшом мысу острова Дятлинка, поэтому зрители смогут наблюдать за концертом с набережных Ловати. Для комфортного просмотра организаторы советуют взять с собой складные стулья или пледы, чтобы расположиться прямо на траве.

В отличие от псковского фестиваля, который обычно продолжался в течение двух дней, великолукская «Музыка на воде» будет однодневной. При этом программа объединит сразу несколько музыкальных направлений: прозвучат произведения Чайковского, Свиридова, Моцарта, Верди, Рахманинова, Римского‑Корсакова, Мусоргского и киносаундтреки в симфоническом звучании.

Вход на фестиваль свободный.

Отметим, что «Музыка на воде» ежегодно с 2020 года собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в разные годы, можно в сюжете на сайте ПАИ.

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