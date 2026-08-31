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Общество

Поклонный крест у фундамента будущего храма освятили в великолукской деревне

Поклонный крест освятили у фундамента будущего храма святителя Николая в деревне Борки Великолукского района. Чин совершил протоиерей Иоанн Ильницкий, сообщил глава округа Алексей Кузьмин в своём канале в MAX.

  • Поклонный крест в деревне Борки
    Фото: из канала Алексея Кузьмина
  • Поклонный крест в деревне Борки
    Фото: из канала Алексея Кузьмина
  • Поклонный крест в деревне Борки
    Фото: из канала Алексея Кузьмина
  • Поклонный крест в деревне Борки
    Фото: из канала Алексея Кузьмина
  • Поклонный крест в деревне Борки
    Фото: из канала Алексея Кузьмина
  • Поклонный крест в деревне Борки
    Фото: из канала Алексея Кузьмина

Фундамент храма был заложен ещё в 1994 году. «Это была мечта писателей Ивана Васильева и Валентина Курбатова, людей, для которых борковская земля была не просто точкой на карте», – отметил глава округа, добавив, что после смерти Васильева стройка заморозилась на 30 лет.

В настоящее время эту инициативу подхватили новые хранители памяти: активисты ТОС «Деревня Борки», сотрудники Борковского музея, общественники, а также депутаты округа Вячеслав Самугин и Вячеслав Паздерин, которые своими силами изготовили и установили поклонный крест.

«Установка и освящение поклонного креста – символ надежды, тихий, но твёрдый знак того, что связь поколений всегда будет жить. Хочется верить, что завет писателей обретет стены и купол, и храм в Борках будет достроен!» – написал Алексей Кузьмин.

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