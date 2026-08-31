Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты

10:15, 31 августа 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал расписание работы своих объектов на 31 августа и 1 сентября. Как сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры, сегодня, 31 августа, выходной день объявлен на 10 площадках.

Так, будет закрыт Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея, картинная галерея, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, а также музеи-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской и Музей истории города Печоры.

При этом для посещения сегодня доступны ансамбль Псковского кремля с его экспозициями, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», а также Покровская башня.

Завтра, 1 сентября, выходные будут во Дворе Постникова, в Палатах у Сокольей башни, мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского и музее-квартире В. И. Ленина.