Ведущие военные оркестры России выступят в Псковской области

11:29, 31 августа 2026, ПАИ

Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 12 и 13 сентября в 20:00. Более 300 военных артистов соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителям незабываемое музыкально-театрализованное шоу, отметили в Театрально-концертной дирекции региона.

На фестивале выступят:

Военный оркестр Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского (Санкт-Петербург);

Военный оркестр 82-го мотострелкового полка 69-й МСД (город Каменка, Ленинградская область);

24-й военный оркестр ЮВО (Ростов-на-Дону);

21-й военный оркестр МВО (Москва);

Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва);

Центральный военный оркестр МО РФ (Москва);

Военный оркестр Военного института (военно-морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (Санкт-Петербург);

104‑й гвардейский десантно-штурмовой полк (Псков).

Помимо шоу на стадионе «Машиностроитель», 11 сентября праздничные выступления военных оркестров состоятся в семи муниципалитетах региона, где каждый желающий сможет стать частью этого масштабного события.

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стал ежегодным событием. «Станьте частью этого масштабного праздника! Ощутите по-настоящему особенную атмосферу – чувство единства, гордости и красоты военного искусства», – призвали в ТКД.

Отметим, что в прошлом году гала-концерт IV военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.