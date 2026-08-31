Какой была усадьба Строгановых в Волышово: псковичам покажут исторические фото

15:06, 31 августа 2026, ПАИ

В Псковской области откроется выставка, посвящённая усадьбе Строгановых в Волышово Порховского района, сообщает телеграм-канал «Усадьба Строгановых».

«Одной из самых ценных находок для выставки стал оригинальный фотоальбом с историческими снимками усадьбы. Многие из них любительские, но именно поэтому особенно интересны: они позволяют увидеть Волышово таким, каким его видели люди, которые здесь жили и бывали. Альбом удалось найти благодаря помощи местных жителей, а профессиональная команда в Санкт-Петербурге помогла с реставрацией», - уточнили авторы телеграм-канала.

В Порховской центральной районной библиотеке выставка будет работать с 9 по 30 сентября, а на площадке Псковского государственного университета – с 1 октября.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что оригинальный фотоальбом с историческими снимками усадьбы Строгановых в Волышово обнаружили во время подготовки выставочного проекта.