«Чёрная курица» Погорельского оживёт на сцене Псковской филармонии

19:28, 30 августа 2026, ПАИ

13 сентября в Псковской областной филармонии состоится необычный концерт по сказке Антония Погорельского «Чёрная курица». Литературное произведение соединят с музыкой Петра Чайковского и песочной анимацией. Об этом ПАИ сообщили в филармонии.

Историю о выборе, чести и хрупкости детской души представят с помощью сразу нескольких видов искусства. Зрителей ждут художественное чтение, исполнение музыки Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области и визуальное сопровождение.

Во время концерта художник Оксана Чунчукова будет создавать песочные изображения, которые оживят события сказки прямо на глазах у зрителей. Музыкальной основой программы станет «Серенада для струнного оркестра» Петра Чайковского.

Организаторы приглашают на концерт семьи с детьми и обещают вечер, в котором классическая литература, музыка и современное визуальное искусство объединятся в единую сказочную историю.

Билеты уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Псковской филармонии прозвучат редкие романсы и казачьи напевы.