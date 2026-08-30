Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»

В Великих Луках состоялся первый в истории города фестиваль «Музыка на воде». На берегу реки Ловати, в северной части острова Дятлинка, перед жителями и гостями города выступил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением маэстро Игоря Томашевского, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

  • Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
  • Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
  • Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
  • Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
  • Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»

Концерт прошёл при большом стечении зрителей: эффектное музыкальное шоу собрало тысячи великолучан. Вместе с оркестром на сцену вышли солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.

В программе прозвучали произведения Чайковского, Свиридова, Моцарта, Верди, Рахманинова, Римского-Корсакова и Мусоргского. Классическую программу дополнили известные саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Пятый элемент», «Пираты Карибского моря» и «Звёздные войны», которые получили новое звучание в симфоническом исполнении.

Особую атмосферу концерту придало место проведения: музыка звучала на берегу Ловати при свете полной луны.

Фестиваль «Музыка на воде» уже много лет проходит в Пскове, однако для Великих Лук такое событие стало первым.

И. о. директора Псковской областной филармонии Александр Боярков отметил, что вода создаёт особые акустические условия и становится важной частью атмосферы фестиваля: «Вода чисто физически очень хорошо передаёт звук, по воде звук распространяется даже лучше, чем в помещении. Мы любим этот фестиваль именно из-за его атмосферы, потому что вода, закат, красивый свет, классическая музыка, замечательные музыканты – всё это делает фестиваль уникальным явлением для Псковской области».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






30 августа 2026

Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»
30 августа 2026

Спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» можно будет посетить по Пушкинской карте
30 августа 2026

«Чёрная курица» Погорельского оживёт на сцене Псковской филармонии
30 августа 2026

Вечером остров Дятлинка в Великих Луках станет концертным залом для фестиваля «Музыка на воде»
30 августа 2026

К истокам гения: в усадьбе Мусоргского в Псковской области состоится концерт
30 августа 2026

Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» пройдёт в Псковской области
30 августа 2026

Пушкиногорский округ открыл финальный день выставки «Россия начинается здесь»
30 августа 2026

В Пскове изменится схема входа в кремль из-за принесения десницы святителя Спиридона

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...