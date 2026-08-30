Под светом полной луны: Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде»

23:10, 30 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках состоялся первый в истории города фестиваль «Музыка на воде». На берегу реки Ловати, в северной части острова Дятлинка, перед жителями и гостями города выступил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением маэстро Игоря Томашевского, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»









Концерт прошёл при большом стечении зрителей: эффектное музыкальное шоу собрало тысячи великолучан. Вместе с оркестром на сцену вышли солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.

В программе прозвучали произведения Чайковского, Свиридова, Моцарта, Верди, Рахманинова, Римского-Корсакова и Мусоргского. Классическую программу дополнили известные саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Пятый элемент», «Пираты Карибского моря» и «Звёздные войны», которые получили новое звучание в симфоническом исполнении.

Особую атмосферу концерту придало место проведения: музыка звучала на берегу Ловати при свете полной луны.

Фестиваль «Музыка на воде» уже много лет проходит в Пскове, однако для Великих Лук такое событие стало первым.

И. о. директора Псковской областной филармонии Александр Боярков отметил, что вода создаёт особые акустические условия и становится важной частью атмосферы фестиваля: «Вода чисто физически очень хорошо передаёт звук, по воде звук распространяется даже лучше, чем в помещении. Мы любим этот фестиваль именно из-за его атмосферы, потому что вода, закат, красивый свет, классическая музыка, замечательные музыканты – всё это делает фестиваль уникальным явлением для Псковской области».