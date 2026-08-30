Спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» можно будет посетить по Пушкинской карте

21:50, 30 августа 2026, ПАИ

Все спектакли петербургского театра «Пушкинская школа» в рамках «Больших гастролей – 2026» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут доступны для посещения по Пушкинской карте, сообщает служба информации музея.

Это тем более важно, отмечают в пресс-службе, так как в репертуаре театра немало постановок по произведениям русской и зарубежной классики, включённым в учебную программу литературы для школ и учреждений среднего специального образования. Поэтому гастроли театра под руководством народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера пользуются в Святогорье интересом у молодёжной аудитории.

В «Михайловском» напомнили, что школьники и студенты из разных уголков Псковской области традиционно приезжают на спектакли в музей как компаниями, так и целыми классами и группами, а иногда даже параллелями.

Гастроли «Пушкинской школы» в «Михайловском» в нынешнем году запланированы на период с 21 сентября по 2 октября. Вниманию жителей и гостей региона театр предлагает одиннадцать постановок, в том числе две премьеры.

Полная афиша гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера опубликована на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь».