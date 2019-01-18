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Общество

Алкоголь и табак предлагается убрать из российских магазинов

В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В случае если законопроект будет принят, то такую продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах, сообщает RT.

По мнению автора инициативы, депутата Госдумы Андрея Свинцова, такая мера поможет уменьшить число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — объясняет Андрей Свинцов.

Депутат также добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок. По его мнению, закрываться они должны в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.

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