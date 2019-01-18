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Алексей Севастьянов избран вице-президентом МРО «Северо-Запад»

Депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов был избран вице-президентом межрегионального объединения (МРО) федераций футбола «Северо-Запад». Выборы состоялись на очередном отчетно-выборном собрании с участием десяти региональных федераций, которое прошло в центре футбола в Санкт-Петербурге 17 января, сообщается на официальном сайте организации

Алексей Севастьянов

Помимо Алексея Севастьянова вице-президентами стали ещё 3 человека. Пост президента организации сохранил за собой Анатолий Турчак. В ходе собрания он представил отчет о работе президиума МРО «Северо-Запад» за 2015-2018 годы.

Добавим, что руководящие органы МРО «Северо-Запад» избраны на ближайшие 4 года.

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