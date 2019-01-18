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Общество

Условный срок получил дедовичский подросток за кражу оружия и хранение наркотиков

К 1 году 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 5 месяцев приговорил Дедовический районный суд 16-летнего местного жителя за кражу оружия, за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что в июне 2018 года подросток, скрываясь от исполнения судебного решения, по которому он за ранее совершенные преступления подлежал направлению в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также от уголовного преследования за вновь выявленное преступление – хищение в августе 2017 года огнестрельного оружия, которое незаконно хранилось в доме друга, сбежал из дома. Однако, рано утром 9 августа 2018 года был задержан полицейскими в Санкт-Петербурге с наркотическими средствами (героин и мефедрон).

Собранные Порховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении судимого в 2016, 2017 и 2018 годах подростка за совершение умышленных преступлений против собственности.

Подросток признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226 (хищение оружия) и части 1 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств) УК РФ.

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