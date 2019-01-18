Определены границы исторического поселения «Город Остров»

14:12, 18 января 2019, ПАИ

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области утверждены границы, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам исторического поселения регионального значения «Город Остров». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Там отметили, что в 2019 году продолжается работа по определению границ исторических поселений регионального значения. Так, в комитете на рассмотрении находится документация по разработке границ, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам исторического поселения регионального значения «Город Великие Луки».

В 2019 году также запланирована разработка проектной документации по историческому поселению регионального значения «Город Опочка».