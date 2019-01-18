Операция «Снегоход» пройдёт в Псковской области с 1 по 28 февраля

15:11, 18 января 2019, ПАИ

Профилактическую операцию «Снегоход» проведёт в период с 1 по 28 февраля Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона.

Контроль будет осуществляться в местах наиболее вероятного использования внедорожных мототранспортных средств на спортивных и туристических базах, в акваториях Псковского и Чудского озер, реки Великой, в охотхозяйствах области. Целью операции является обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов. Мероприятие проводится во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области, ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Первоочередное внимание в рамках операции будет обращено на исключение травматизма, связанного с эксплуатацией снегоходов, соблюдение правил регистрации данных транспортных средств, соответствие номеров и агрегатов учетным данным.

Владельцы внедорожных мотосредств обязаны зарегистрировать технику в органах гостехнадзора, иметь удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «АI», а также представлять внедорожные мотосредства на ежегодный технический осмотр.

Граждане и юридические лица, уклоняющиеся от регистрации и выполнения иных правовых норм, связанных с эксплуатацией внедорожных мотосредств (мотосани, снегоходы, мотовездеходы) совершают противоправные действия и несут ответственность в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 916 снегоболотоходов (снегоходов) и 158 внедорожных мототранспортных средств.

Информацию о порядке предоставления государственных услуг Управлением гостехнадзора Псковской области можно получить по телефону: 299-523 (доб. 134).