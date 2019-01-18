Девочке из Себежа, написавшей письмо президенту, фонд «Земляки» подарит ноутбук

14:38, 18 января 2019, ПАИ

Благотворительный фонд «Земляки», который помогает жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приобретет для себежской девочке Таисии Перчиковой новый ноутбук взамен устаревшего компьютера, сообщили Псковскому агентству информации в фонде.

Напомним, Таисия Перчикова из деревни Томсино Себежского района в середине декабря написала письмо президенту России Владимиру Путину и попросила главу государства подарить ее маме мотоблок или мини-трактор, чтобы облегчить ее труд после ночных смен в больнице, где она работает медсестрой.

В фонде «Земляки» выразили уверенность, что Таисия Перчикова с новым ноутбуком успешно освоит новые образовательные технологии.