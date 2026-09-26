Сельскохозяйственные ярмарки проходят в муниципалитетах Псковской области

13:42, 26 сентября 2026, ПАИ

Сельскохозяйственная ярмарка проходит на площади Ленина в Гдове сегодня, 26 сентября. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»















Местные фермеры представляют натуральные продукты: свежую рыбу, молочную продукцию, мёд нового урожая, овощи, мясную продукцию, а также товары народных промыслов и изделия ручной работы. Торговые ряды открыты с 09:00 до 15:00.

Ярмарка проводится администрацией Гдовского муниципального округа в целях содействия местным сельхозтоваропроизводителям и предприятиям пищевой промышленности в реализации продукции.

Ранее сообщалось, что в Псковском округе открылась 26‑я сельхозярмарка.

Также сезонная ярмарка проходит на площади Ленина и на прилегающих территориях в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»







В рамках ярмарки состоялась традиционная церемония награждения. Подарки и благодарности от администрации Великих Лук и руководства Великолукского муниципального округа получили десятки сельхозпроизводителей, фермеров и предпринимателей, а также представители кооперативов и предприятий. Награды вручены за активное участие в мероприятии и высокий уровень обслуживания населения города.