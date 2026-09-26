«Михайловское» приглашает на бесплатные экскурсии по случаю Всемирного дня туризма

14:11, 26 сентября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на бесплатные экскурсии по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается завтра, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В этот день всех желающих ждут на выставке «Медный всадник» – все мы находимся в вибрациях его меди...». Эта экспозиция на основе историй двух «медных всадников», знаменитого памятника Петру Великому и поэмы Пушкина, – совместный проект музея-заповедника «Михайловского» и Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Второй подарок музея гостям – экскурсия по экспозиции «Вот мельница», подготовленной к 40-летию Музея-мельницы в деревне Бугрово.

Подробная информация о бесплатных экскурсиях (место сбора группы, часы проведения и продолжительность экскурсионных сеансов, возрастные рекомендации для участников программы и прочее) опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Международный праздник Всемирный день туризма».