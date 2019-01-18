0
15:40
Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
15:18
Митрополит Тихон: Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача
14:58
Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря
14:53
В связи с повышением температуры в пещерах Псково-Печерского монастыря вход в них будет ограничен
14:53
Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся
12:58
Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне
12:07
Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом
Еще новости
Общество

Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря

Митрополит Порховский и Порховский Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по укреплению береговой полосы Снетогорского монастыря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 18 января.

«Мы надеемся, что в ближайшее время завершится процедура определения границ памятника природы, завершатся бюрократические работы и средства будут выделены», – сказал он.

«Не надо долго описывать сложившуюся аварийную ситуацию, но за все эти годы, к сожалению, не была поставлена на кадастровый учет железобетонная конструкция, от которой мы должны вести берегоукрепление», – отметил он. Владыка напомнил, что законного собственника у конструкции не было, а это исключало возможность получения финансирования в рамках федеральной программы.

Митрополит напомнил, что к проблеме подключился заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев и было решено при содействии Росимущества и Росреестра зарегистрировать незавершенное берегозащитное сооружение Снетогорского монастыря, строительство которого было приостановлено в 2010 году, в собственность Псковской области.

«В этом случае мы можем рассчитывать на финансирование проектных работ», – добавил владыка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
18 января 2019
Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
Митрополит Тихон: Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача
18 января 2019
Митрополит Тихон: Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача
Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря
18 января 2019
Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря
В связи с повышением температуры в пещерах Псково-Печерского монастыря вход в них будет ограничен
18 января 2019
В связи с повышением температуры в пещерах Псково-Печерского монастыря вход в них будет ограничен
Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся
18 января 2019
Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся
Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне
18 января 2019
Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне
Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом
18 января 2019
Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом
Анна Ремова: Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город
18 января 2019
Анна Ремова: Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город 2

Идет загрузка...