Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря

14:58, 18 января 2019, ПАИ

Митрополит Порховский и Порховский Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по укреплению береговой полосы Снетогорского монастыря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 18 января.

«Мы надеемся, что в ближайшее время завершится процедура определения границ памятника природы, завершатся бюрократические работы и средства будут выделены», – сказал он.

«Не надо долго описывать сложившуюся аварийную ситуацию, но за все эти годы, к сожалению, не была поставлена на кадастровый учет железобетонная конструкция, от которой мы должны вести берегоукрепление», – отметил он. Владыка напомнил, что законного собственника у конструкции не было, а это исключало возможность получения финансирования в рамках федеральной программы.

Митрополит напомнил, что к проблеме подключился заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев и было решено при содействии Росимущества и Росреестра зарегистрировать незавершенное берегозащитное сооружение Снетогорского монастыря, строительство которого было приостановлено в 2010 году, в собственность Псковской области.

«В этом случае мы можем рассчитывать на финансирование проектных работ», – добавил владыка.