В связи с повышением температуры в пещерах Псково-Печерского монастыря вход в них будет ограничен

14:53, 18 января 2019, ПАИ

В связи с повышением температуры воздуха в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря вход в них будет ограничен. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции сегодня, 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Митрополит отметил, что температура воздуха в пещерах иногда поднимается до 14 градусов при норме в 4 градуса.

Он заверил, что полностью доступ в пещеры не запретят, посещать их смогут «отдельные группы». «Мы вернемся к практике, когда по специальным заявкам люди будут посещать пещеры. Ничего сложного в этом нет, когда у всех есть Интернет», - пояснил митрополит.

«В последние годы пещеры были открыты практически всегда. В том числе, это привело к серьезным проблемам. Они не критичны, потому что мы уже взялись за их решение, - сказал митрополит Тихон. - Плюс мы будем заниматься высаживанием деревьев по холмам, влагоотведением - всеми мерами, которые нам предложат специалисты».