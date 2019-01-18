Глава Псковской митрополии: Задача церкви и государства - всеми силами сохранить памятники, храмы и монастыри

15:05, 18 января 2019, ПАИ

Задача церкви и государства - всеми силами сохранить памятники, храмы и монастыри, заявил митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции, которая проходит сегодня, 18 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. «Это и наша духовная задача, и задача по сохранению нашей истории. Такого богатства нет ни в одной губернии!» - заметил митрополит.

Он напомнил о ситуации в Мирожском монастыре в Пскове, который периодически затапливается во время разлива реки Великой. В связи с этим нужны серьезные работы по берегоукреплению и устройству заградительных сооружений. «Это серьезные средства, но мы должны это сделать», - заявил Тихон. По его словам, бюджет Псковской области невелик и дефицитен, что все ощущают, в то же время памятники дают возможность развивать паломничество и туризм. «За этот счет можно и пополняться бюджет области», - пояснил он.

По мнению митрополита, «если кризисная ситуация продлится, то в Псковской области не останется этого богатства, так как и время, и бездействие его разрушат». Он заметил, что туристам и паломникам будет некуда приезжать и не на что смотреть, если какие-то непоправимые вещи произойдут в Псково-Печерском, Мирожском монастыре или в Троицком соборе, некоторые участки которого также находятся в предаварийном и аварийном состоянии. Поэтому совместно с властями региона прорабатывается соответствующий комплекс мер, ведется усиленная работа и с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Для нас это важнейшая задача», - заверил митрополит Тихон.