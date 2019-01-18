Митрополит Тихон: Определены 27 памятников культуры Псковской области, которые надо реставрировать в первую очередь

15:07, 18 января 2019, ПАИ

Подготовлен список из 27 памятников культуры, которые нуждаются в реставрации в первую очередь, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, которая проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы видели в каком состоянии некоторые церкви: туда без касок заходить нельзя», – отметил митрополит и пояснил, что должны решить этот вопрос. Он привел в пример церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелётово, церковь Одигитрии в Пскове, объекты в Псковском, Печорском, Порховском, Палкинском, Пушкиногорском и Гдовском районах.

«Нам надо найти средства, убедить Минкульт. Будем прилагать все усилия», – добавил владыка.