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Общество

В псковских военно-патриотических клубах будут преподавать Новый Завет и Священное Писание

Несколько военно-патриотических клубов Псковской области обратились в Псковскую епархию, чтобы она, а конкретно Троицкий собор, участвовали в их деятельности, ровно так, как в деятельности Вооружённых Сил РФ участвуют епархиальные отделы. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции сегодня, 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам митрополита, для всех желающих из этих клубов будет вестись преподавание Нового Завета, Священного Писания, истории. «Вот это тот ареал, в котором русская православная церковь может участвовать в деятельности таких клубов», - сказал он и подчеркнул, что речь не идет ни о какой «военной подготовке силами храма». 

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