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Митрополит Тихон: Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача

«Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача. Не рекрутировать никого, а именно открыть», – заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, которая проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Поэтому мы наш Троицкий собор предложили сделать центром студенческой жизни в качестве университетского храма, как место, где можно собраться и узнать что-то об истории храма, православия», – отметил он. Владыка пояснил, что уже есть помещение, куда ходит молодежь, и создана программа, в рамках которой псковская студенческая молодежь может посещать Москву.

«При нашем Сретенском монастыре есть небольшой студенческий хостел, – рассказал митрополит Тихон. – Студенты посещают не только монастырь, но и музеи, театры, достопримечательности. Мы даем возможность встретиться нашим псковским студентам со сверстниками из МГУ, МГИМО, МИФИ, МГТУ имени Баумана». 

Владыка сказал, что недавно в Псково-Печерский монастырь приезжали его знакомые из Великобритании и США, которые ранее учились в Итоне, где он читал курс лекций. «И мы устроили встречу с псковскими студентами. Это все иностранцы: американцы, китайцы, швейцарцы, очень интересующиеся православием ребята», – добавил митрополит.

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