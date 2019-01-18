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Общество

Псковская митрополия планирует совместно с властями региона создать спортивно-гуманитарно-образовательный комплекс для молодежи

Псковская митрополия планирует совместно с администрацией региона создать спортивно-гуманитарно-образовательный комплекс для молодежи. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции, которая проходит сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Тихон констатировал, что спортивных учреждений в области не хватает, поэтому он предложил администрации региона посодействовать в создании такого комплекса. Место под него уже подбирают, совещание по данному вопросу прошло в правительстве России. «Там будет и спортивная часть, и гуманитарная - проекты дополнительного образования», - заметил митрополит. Он сообщил, что планируется сделать три открытые спортивные площадки в Пскове и одну в Печорах. «У нас есть спортивные священники, которые помогут», - отметил Тихон.

Он добавил, что в рамках комплекса появится центр, который будет заниматься подготовкой к семейной жизни. Тихон заметил, что сейчас «ужасающий» процент разводов, и «молодежь к семейной жизни, к этому важнейшему событию, просто не готовят». «Надеемся, что эта инициатива найдет отзвук и в федеральном центре, и будут выделены средства на это важное для псковской молодежи строительство», - сказал глава Псковской митрополии.

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