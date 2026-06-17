Гастроли Московского театра на Таганке завершились в Пскове

08:11, 17 июня 2026, ПАИ

Театр на Таганке завершил гастроли в Пскове. Жители области увидели пять спектаклей из репертуара московского театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

На псковскую сцену Театр на Таганке привёз спектакли «Lё Тартюф. Комедия» (режиссёр Юрий Муравицкий), «Катарсис, или Крах всего святого» (режиссёр Саша Золотовицкий), «Вишнёвый сад. Комедия» (режиссёр Юрий Муравицкий), «Поцелуй. Конармия» (режиссёр Денис Азаров), «Фигаро» (режиссёр Денис Бокурадзе).

«В Театре на Таганке две специфические сцены, и было непросто сохранить сценографию и показать спектакли именно в том виде, в котором их задумывала творческая команда. Без поддержки программы «Большие гастроли» реализовать всё в таком масштабе было бы просто невозможно. Сейчас, когда гастроли уже позади, можно с уверенностью сказать, что всё получилось», – подвела итоги гастролей директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Она добавила, что отдельно хочет поблагодарить псковского зрителя. «К столичным театрам всегда особое отношение, и ожидания от них выше. Но и реакция публики здесь более честная. Полные залы и живой отклик показали нам, что зритель принял нас очень открыто и тепло», – подчеркнула директор Театра на Таганке.

«Большие гастроли» организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.