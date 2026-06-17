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Общество

В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту

Более 200 юных псковичей на базе детского оздоровительного лагеря «Стремительный» приняли участие в серии познавательных площадок, организованных сотрудниками правоохранительных органов и общественных организаций в честь Дня безопасности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

  • ​В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
    Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
  • ​В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
    Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
  • ​В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
    Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
  • ​В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
    Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
  • ​В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
    Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
  • ​В псковском лагере «Стремительный» более 200 детей узнали о безопасности на дорогах и в быту
    Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Собравшиеся посетили площадку Госавтоинспекции «Безопасная дорога», где говорили о правилах дорожного движения. Особенно детям понравилась патрульная машина ДПС – ребята примеряли на себя роль инспектора, посидели за рулём служебного автомобиля и узнали об особенностях работы.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области показали специализированное оборудование для деблокирования пострадавших в дорожно‑транспортных происшествиях и продемонстрировали его работу в действии.

На тематической площадке по делам несовершеннолетних полицейский провёл профилактическую беседу для подростков и предложил примерить спецсредства, используемые в службе. Интерактивную правовую игру «Закон и порядок» организовал сотрудник правового отдела регионального УМВД: в игровой форме участникам рассказали о Конституции России, правилах поведения в общественных местах и необходимости бережного отношения к собственному здоровью и жизни.

Также для участников работали площадки Псковского городского молодёжного центра и «Движения первых». Представители Псковского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов в интерактивном формате напомнили о значении дорожных знаков, правилах дорожного движения и устройстве учебного автомобиля.

Сотрудники управления Госавтоинспекции уверены, что подобные встречи станут хорошей традицией и сделают жизнь детей более безопасной. Организаторы выразили благодарность всем участникам акции и пожелали им успехов во всех их творческих начинаниях.

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