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Общество

Сильный дождь ожидается в Псковской области сегодня

Сильный дождь местами по Псковской области, преимущественно по северным и восточным районам, ожидается сегодня вечером и в течение ночи 18 июня. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

Фото: ПАИ

«Будьте внимательны и осторожны! Телефон вызова экстренных служб 112», – отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 17 июня, в Псковской области будет дуть западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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Сильный дождь ожидается в Псковской области сегодня

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