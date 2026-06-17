Сильный дождь ожидается в Псковской области сегодня

08:04, 17 июня 2026, ПАИ

Сильный дождь местами по Псковской области, преимущественно по северным и восточным районам, ожидается сегодня вечером и в течение ночи 18 июня. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Будьте внимательны и осторожны! Телефон вызова экстренных служб 112», – отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 17 июня, в Псковской области будет дуть западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.