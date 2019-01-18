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Общество

Митрополит Тихон: Никакого «изгнания» факультетов ПсковГУ из здания бывшей духовной семинарии не будет

Бывшее здание Псковской духовной семинарии, где на данный момент расположены факультеты ПсковГУ (ул. Советская, 21), может быть передано Русской православной церкви. Такую заявку готовит Псковская митрополия, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Тихон напомнил, что в этом здании учился и преподавал патриарх Московский Тихон - до революции это была семинария. По словам митрополита, по федеральному закону помещение религиозного назначения, которые ранее находились в собственности (управлении) РПЦ, передаются обратно церкви. «Мы не форсируем ситуацию, мы подадим заявку, но пока университету не будет предоставлено достойное помещение под эти факультеты, мы не претендуем на переезд в этот корпус», - заверил глава Псковской митрополии.

Он добавил, что «хотелось бы побыстрее», так как митрополии не хватает своего помещения. В этом корпусе планируется разметить либо семинарию, либо другое просветительское учреждение. «Вопрос поставлен, но никакого «изгнания» факультетов оттуда не будет», - подчеркнул Тихон.

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