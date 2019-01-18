Митрополит Тихон: Мы не собираемся лишать Псков планетария

15:46, 18 января 2019, ПАИ

«Мы не собираемся лишать Псков планетария», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции сегодня, 18 января, говоря о возвращении церкви ранее принадлежавших ей зданий.

При этом, как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, митрополит заметил, что планетарий расположен не в самом лучшем для него помещении. Напомним, он находится в здании церкви Рождества Богородицы, возведенной в 1833 году.

«Мы готовим проект исторического парка, там будет сферический кинотеатр, который, в том числе, подойдет для планетария. Вот тогда мы деликатно поставим вопрос: а нужно ли Пскову сразу два планетария», - заключил митрополит Тихон.