Благоустроить Печоры собирается митрополит Тихон

15:38, 18 января 2019, ПАИ

Благоустроить Печоры намерен митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции владыки сегодня, 18 января.

«Я помню Печоры тихим, чистым, уютным городом, – рассказал митрополит. – Хотелось бы, чтобы Печоры был таким же теплым и уютным городом. Он такой и есть, но хотелось бы большего. Грядут Ганзейские дни и выделены огромные суммы на благоустройство Пскова, но и в Печоры поедут люди, поэтому было бы неправильно не воспользоваться возможностью благоустроить их».

Владыка отметил, что есть понимание как найти на это средства. «Возможно получится привлечь благотворителей, часть федеральных средств, что-то сами заработаем», – сказал он.

«Мы обсудили поддержку от главы администрации Печор, от губернатора, – сообщил митрополит Тихон. – Реконструкция центра Печор не в наших силах, а вот благоустроить центр города, помыть, почистить, подправить дома, палисадники, заборы, убрать мусор, насадить кусты, газоны, деревья – это все в наших силах. Для этого нужен проект».

Он рассказал, что уже привлечены профессиональные архитекторы, которые, посмотрев старые фотографии, увидели, как выглядели Печоры в 1970-1980-е годы, и сделают подобный проект.

«Мы пригласим профессионалов, но рассчитываем и на содействие жителей Печор, – подчеркнул владыка. – У нас же есть безработная молодежь, которой мы предложим эту работу, которая будет оплачиваться. Оплата будет небольшой, но достойной».

По его мнению, молодежь могла бы получать по 500 рублей в день, а также дополнительное питание. «И в течение апреля, мая, июня, мы все вместе сможем благоустроить центр Печор. Да и из других регионов, уверен, смогут приехать люди, которые помогут нам», – добавил он.