Митрополит Тихон объяснил, почему занимает сразу несколько должностей

15:49, 18 января 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон объяснил, почему занимает сразу несколько должностей. Об этом с пресс-конференции, которая проходит в Печорах сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Тихон напомнил, что является настоятелем Троицкого собора и игуменом Псково-Печерского монастыря. По его словам, связано это с тем, что оба этих важнейших места нуждаются в самых незамедлительных и объемных работах по ремонту и реставрации. «И святейший патриарх благословил, чтобы этим занялся я. Когда дело пойдет, то можно будет отойти в сторону», - ответил митрополит Тихон на вопрос о делегировании полномочий. Он добавил, что какое-то время необходимо совмещать все эти должности, хоть это и непросто.