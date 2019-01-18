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Общество

Митрополит Тихон: Собственники должны отвечать за памятники, и РПЦ это тоже касается

Собственники должны отвечать за памятники истории и культуры, которые они получили в собственность или управление, и Церковь это тоже касается, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Люди, которые купили эту недвижимость, должны знать, что приобретая памятник они приобретают обязательства по его сохранению. А у нас к этому уж очень либеральное отношение, – сказал он. – Если уж стал собственником, то и отвечай за это. Эту ответственность надо усиливать в отношении всех, кто имеет в собственности памятники. Это будет верно. Мы должны отвечать за то, что нам передало государство и народ. Церкви это тоже касается».

Митрополит Тихон подчеркнул, что будет содействовать тому, чтобы в Печорах, где находится Свято-Печерский монастырь, был утвержден архитектурный паспорт. Согласно этому документу собственники должны будут приводить в порядок свои дома. «Никто не говорит о том, что вот какая-то бабушка должна свой дом сама привести в порядок. Конечно, при помощи районных властей», – пояснил он.

«А пока у нас безвкусица и разнобой в архитектуре наших древних городов», – добавил митрополит Тихон.

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