Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше

16:02, 18 января 2019, ПАИ

«Мне патриарх получил Псковскую епархию, чтобы ее благоустраивать. Поэтому мои мечты - чтобы здесь быть как можно дольше и вообще до конца», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит отметил, что Псковская область – родная для него земля. «Я был бы счастлив, если бы мог в течение многих лет приносить пользу этой земле», - заключил он.