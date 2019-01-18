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Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше

«Мне патриарх получил Псковскую епархию, чтобы ее благоустраивать. Поэтому мои мечты - чтобы здесь быть как можно дольше и вообще до конца», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит отметил, что Псковская область – родная для него земля. «Я был бы счастлив, если бы мог в течение многих лет приносить пользу этой земле», - заключил он.

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