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Общество

Курсанты Рязанского училища ВДВ пройдут стажировку в псковской 76-ой дивизии

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В. Ф. Маргелова пройдут войсковую стажировку в частях постоянной боевой готовности, в том числе в псковской 76-ой дивизии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в текущем году вместе с курсантами-мужчинами на стажировку в воинские части убудут и курсанты-девушки, отличительной особенностью прохождения стажировки для которых станет получение практики в управлении воинскими коллективами в роли командиров и начальников расчетов автоматизированных систем управления и станций спутниковой связи.

В течение месяца приобретать войсковой опыт будут около 200 курсантов десантного вуза.

Для осуществления руководства войсковой стажировкой привлечен профессорско-преподавательский и командный состав училища.

Будущие командиры различных подразделений для стажировки будут направлены в воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцирующиеся в Псковской, Ивановской, Тульской, Ульяновской, Московской и Волгоградской областях. Курсанты, проходящие обучение по профилю морской пехоты, убудут по распределению в соединения береговых войск флотов в Калининградской, Мурманской областях, Краснодарском крае и Крыму.

Практика курсантов в воинских частях продлится до 23 февраля.

Убывать в полки будущие офицеры начнут уже в конце текущей недели в плановом порядке из Рязани железнодорожным транспортом в составе команд.

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