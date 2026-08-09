Борис Елкин отметил высокий уровень подготовки учреждений к новому учебному году

21:44, 09 августа 2026, ПАИ

В Пскове на этой неделе состоялась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

В рамках подготовки к учебному году было проверено 29 школ, 54 детских сада и семь учреждений дополнительного образования. При приёмке комиссия оценивала качество косметического ремонта, оснащённость классов и библиотек, исправность техники, готовность пищевых и медицинских блоков, состояние туалетных комнат.

Председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений Пскова Елена Синёва отметила активную заботу об общественных пространствах: обновляются спортивные и актовые залы, обустраиваются уличные спортивные площадки. Все поступившие вопросы и предложения находятся в работе.

«Мы держим состояние учебных учреждений под постоянным контролем: оперативно реагируем на запросы администрации учреждений, учитываем мнение родителей и закладываем финансирование для дальнейшего улучшения образовательной среды», – рассказал Борис Елкин.

Готовность учреждений находится на достаточно высоком уровне, добавил глава Пскова и подытожил: «Школы и детские сады практически готовы распахнуть двери для ребят!»